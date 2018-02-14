Следствие попросило арестовать Труханова с залогом 50 млн гривен

Меру пресечения изберут сегодня.

Следствие попросило арестовать Труханова с залогом 50 млн гривен
Фото: Трасса Е-95

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом в размере 50 млн гривен.

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, пишет "РБК-Украина".

"Сейчас они [Труханов и его заместитель Павел Вугельман] находятся в НАБУ, с ними продолжаются следственные действия. Прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 50 млн гривен для Одесского городского головы, 30 млн гривен - его заместителю и 10 млн гривен всем другим фигурантам", - сообщил он.

Холодницкий надеется, что суд по Труханову состоится сегодня.

"Дела будут слушаться в Соломенском районном суде. Надеюсь, что сегодня. Ходатайство уже доставлено в суд, 16:05 оно вышло из САП, ждем распределения", - заявил он.

По делу о продаже завода "Краян" в Одессе задержаны шесть человек, еще двое разыскиваются, вынесено восемь подозрений, добавил Холодницкий.

Напомним, Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром в среду в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.


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