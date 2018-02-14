Конституционный Суд отказался решать судьбу земельного моратория
В открытии конституционного производства отказано.
Конституционный Суд Украины отказал в открытии конституционного производства по поводу пунктов 14, 15 раздела Х "Переходных положений" Земельного кодекса о моратории на отчуждение сельхозземель.
Об этом говорится в сообщении Конституционного Суда.
Конституционное ходатайство было направлено в начале 2017 года 55 депутатами Верховной Рады. Один из инициаторов представления Алексей Мушак говорил, что в случае признания земельного моратория неконституционным в Украине может появиться абсолютно свободный рынок земли. По его мнению, Конституция Украины гарантирует гражданам право собственности, которое состоит их трех элементов: владение, использование, распоряжение. Мораторий не дает селянам распоряжаться землей, чем нарушает Конституцию, и депутат был уверен, что КС подтвердит это.
Формально мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине действует временно, но его постоянно продлевают. Причина - в Украине до сих пор не определились, как запускать рынок земли.
Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты.
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Политика
14.02.2018 20:00