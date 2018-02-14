Кабмин планирует внести изменения в закон о санкциях

Кабмин Гройсмана

Кабинет министров на заседании в среду планирует внести изменения в Закон Украины «О санкциях» и рассмотрит проект Указа Президента о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии УкраинаНАТО на 2018 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Укринформ.

Кроме того, планируется одобрить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию надлежащих, безопасных и здоровых условий труда.

Также члены Кабмина рассмотрят вопрос о Государственной инспекции энергетического надзора Украины; проект постановления правительства «Об утверждении описания и образцов форменной одежды и соответствующих знаков различия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и норм обеспечения форменной одеждой»; вопрос утверждения бюджета Фонда социального страхования Украины на 2018 год; проект постановления «Об утверждении Порядка применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил во время выполнения ими задач в районе проведения антитеррористической операции в мирное время».

Члены правительства также рассмотрят проекты распоряжений об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности; об одобрении Стратегии имплементации положений директив Европейского Союза в сфере услуг почтовой связи и курьерских услуг; об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции совершенствования информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2018 год; об участии Украины во Всемирной выставке «Экспо — 2020»

Среди вопросов повестки дня — утверждение отчета о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.


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