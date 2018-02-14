Суд по делу Януковича разрешил допрос 16 сведетелей защиты из 138

Следующим будет допрошен Александр Турчинов.

Суд по делу Януковича разрешил допрос 16 сведетелей защиты из 138
Судья по делу Владислав Девятко (архивное фото)
Фото: Украина криминальная

Сторона защиты по делу о госизмене Виктора Януковича ходатайствовала о вызове на допрос 138 свидетелей. Об этом сообщает корреспондент LB.ua. Среди них - большое количество европейских политиков, которые имели отношение к событиям в Украине во времена побега Януковича. Кроме того, адвокаты заявили о желании допросить список крымчан, которые "пострадали по пути на акции в Киев". Сторона обвинения при этом указывала на целесообразность допроса 12 человек из 138, поскольку 106 из них являются гражданами РоSSийской Федерации и их допрос претит цели судебного разбирательства.

Посовещавшись, суд решил допросить 16 человек, среди которых экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар, пилот ООО Центр Авиа" Аркадий Ярощук и трое жителей Крыма.

На следующем заседании суд заслушает в качестве свидетеля секретаря СНБО Александра Турчинова. А на следующей неделе будет допрошен Президент Петр Порошенко.

Напомним, военная прокуратура передала дело Януковича в суд в марте 2017 года. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене и других тяжелых преступлениях (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК Украины).


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