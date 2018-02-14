Суд по делу Януковича разрешил допрос 16 сведетелей защиты из 138

Следующим будет допрошен Александр Турчинов.

Сторона защиты по делу о госизмене Виктора Януковича ходатайствовала о вызове на допрос 138 свидетелей. Об этом сообщает корреспондент LB.ua. Среди них - большое количество европейских политиков, которые имели отношение к событиям в Украине во времена побега Януковича. Кроме того, адвокаты заявили о желании допросить список крымчан, которые "пострадали по пути на акции в Киев ". Сторона обвинения при этом указывала на целесообразность допроса 12 человек из 138, поскольку 106 из них являются гражданами РоSSийской Федерации и их допрос претит цели судебного разбирательства.

Посовещавшись, суд решил допросить 16 человек, среди которых экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар, пилот ООО Центр Авиа" Аркадий Ярощук и трое жителей Крыма.

На следующем заседании суд заслушает в качестве свидетеля секретаря СНБО Александра Турчинова. А на следующей неделе будет допрошен Президент Петр Порошенко.

Напомним, военная прокуратура передала дело Януковича в суд в марте 2017 года. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене и других тяжелых преступлениях (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК Украины).