Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама

Об этом сообщил нардеп Гончаренко.

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили прилетел в Нидерланды.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Фейсбуке.

"А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память", - написал он.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Напомним, 10 сентября 2017 года лишенный гражданства Украины Саакашвили прорвался на территорию страны через польскую границу. 22 сентября суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы, а 6 февраля 2017 года ему было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

В понедельник, 12 февраля, спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Нидерландов Халбах Зейлстра заявил, что страна примет Саакашвили, если он решит покинуть Украину. Саакашвили женат на голландской гражданке Сандре Рулофс, с которой у него двое детей.


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