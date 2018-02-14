Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2018 год

Программа содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств.

Кабинет министров утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, а также одобрил соответствующий проект указа президента для последующего внесения акта на подпись главы государства.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Программа содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти и другие институты и организации.

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, программа является основным стратегическим документом планирования внутригосударственных реформ в контексте взаимодействия Украины с Альянсом. Цель этого взаимодействия - подготовка к вступлению в НАТО.

"Ежегодное увеличение количества мероприятий сотрудничества свидетельствует, в частности, о положительном алгоритме активизации сотрудничества, расширения сфер взаимодействия", - подчеркнула вице-премьер.

Она также сообщила, что уже в ближайшие дни начнется подготовка аналогичной программы на 2019 год, которая будет совмещена с подготовкой госбюджета.

"Наша задача впервые построить «дорожную карту» подготовки к членству в НАТО, которая была бы по содержанию и идеологии сродни программе деятельности правительства, и которая имела бы соответствующее финансовое наполнение", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Отмечается также, что программа на 2017 год содержала 375 мероприятий, из которых выполнены 307 (81,9%), 49 выполняются (13%), 19 не выполнены по объективным причинам.

"Наличие невыполненных мероприятий объясняется прежде всего отменой или переносом срока их выполнения на 2018 год по инициативе организаторов, а также переориентацией первоочередных потребностей в связи с проведением антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Программа на 2016 год содержала 255 мероприятий, из которых были выполнены 210 (82%), 34 выполняются (13,3%), 11 не выполнены по объективным причинам.