В Словении бастуют учителя

Правительство Словении отказывается повышать зарплату ряду работников госсектора.

Большинство школ в Словении сегодня закрыты, так как около 38 тыс. учителей вышли на однодневную забастовку с требованием повысить им заработную плату.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Ожидается, что позже сегодня около 15 тыс. учителей примут участие в массовой акции протеста в центре Любляны, чтобы сообщить правительству, что их труд недооценивается.

"Мы требуем, чтобы средняя учительская заработная плата была повышена примерно на 10%, поскольку учителям теперь платят значительно меньше, чем другим с подобным уровнем образования, как, например, врачам и занятым в сфере государственного управления", - заявил представитель профсоюза учителей SVIZ.

Ранее на этой неделе на забастовку уже выходили сотрудники полиции и медсестры с аналогичными требованиями. А в прошлом месяце в Словении около 30 тыс. сотрудников государственного сектора устроили однодневную забастовку.

Правительство Словении поясняет, что требования по заработной плате составляют почти €1 млрд ($1,24 млрд) и являются неприемлемыми, так как они не обоснованы ростом производительности труда и могут угрожать запланированному оздоровлению бюджета.