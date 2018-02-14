В Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организаций

Кабмин пообещал конкурсный отбор проектов, на которые будут выделять деньги.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Утром 14 февраля в Киеве возле Дома правительства состоялся митинг против непрозрачного финансирования ветеранских организаций за счет бюджета.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на акцию пришли около 50 человек, которые недовольны выделением средств организациям, которые "проводили бессмертные полки и втюхивают пропаганду коммунистического режима и дружбу с Россией". Они требовали давать деньги только тем организациям, которые предлагают реальные социальные проекты, направленных на ветеранов войны.

Акция получила название "АнтиРева", так как именно министр социальной политики Андрей Рева отвечает за эту сферу.

Несмотря на протест, правительство приняло проект решения по ветеранским организациям без обсуждения.

Пресс-служба Минсоцполитики сообщила, что постановление "Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов" предусматривает бюджетных средств ветеранским организациям только по результатам проведенного конкурса, которые будут утверждаться министерством.

"Если раньше финансировалась уставная деятельность объединений ветеранов, то это постановление создает новый механизм конкурсного отбора проектов в поддержку инициатив общественных организаций путем подачи соответствующих предложений, с тем, чтобы финансировать их практическую деятельность в рамках действующего законодательства. Все мероприятия, которые будут финансироваться за средства государственного бюджета, будут проходить через общественную экспертизу", - заявил Рева.

Напомним, что в прошлом году в Украине было несколько громких конфликтов, связанных с ветеранскими организациями. Оказалось, что получая финансирование из бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, они часто занимаются вовсе не тем, что необходимо ветеранам войн и АТО. В Днепре даже решили лишить их финансирования, а высвобожденные средства направить на дополнительную адресную помощь настоящим ветеранам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSия выступает против подписания закона о деоккупации, значит мы идем правильным путем, - ЯценюкРоSSия выступает против подписания закона о деоккупации, значит мы идем правильным путем, - Яценюк
Именем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в КиевеИменем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в Киеве
Яценюк предожил в Вашингтоне объединить санкции против РоSSии за Донбасс с "крымскими"Яценюк предожил в Вашингтоне объединить санкции против РоSSии за Донбасс с "крымскими"
США анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДРСША анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДР
"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко
Новое правительство ФРГ не будет менять политику санкций против РФ, - SpiegelНовое правительство ФРГ не будет менять политику санкций против РФ, - Spiegel
Саакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службыСаакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службы
В МВД подсчитали участников протестных акций в КиевеВ МВД подсчитали участников протестных акций в Киеве
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости