В Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организаций

Кабмин пообещал конкурсный отбор проектов, на которые будут выделять деньги.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Утром 14 февраля в Киеве возле Дома правительства состоялся митинг против непрозрачного финансирования ветеранских организаций за счет бюджета.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на акцию пришли около 50 человек, которые недовольны выделением средств организациям, которые "проводили бессмертные полки и втюхивают пропаганду коммунистического режима и дружбу с Россией ". Они требовали давать деньги только тем организациям, которые предлагают реальные социальные проекты, направленных на ветеранов войны.

Акция получила название "АнтиРева", так как именно министр социальной политики Андрей Рева отвечает за эту сферу.

Несмотря на протест, правительство приняло проект решения по ветеранским организациям без обсуждения.

Пресс-служба Минсоцполитики сообщила, что постановление "Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов" предусматривает бюджетных средств ветеранским организациям только по результатам проведенного конкурса, которые будут утверждаться министерством.

"Если раньше финансировалась уставная деятельность объединений ветеранов, то это постановление создает новый механизм конкурсного отбора проектов в поддержку инициатив общественных организаций путем подачи соответствующих предложений, с тем, чтобы финансировать их практическую деятельность в рамках действующего законодательства. Все мероприятия, которые будут финансироваться за средства государственного бюджета, будут проходить через общественную экспертизу", - заявил Рева.

Напомним, что в прошлом году в Украине было несколько громких конфликтов, связанных с ветеранскими организациями. Оказалось, что получая финансирование из бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, они часто занимаются вовсе не тем, что необходимо ветеранам войн и АТО. В Днепре даже решили лишить их финансирования, а высвобожденные средства направить на дополнительную адресную помощь настоящим ветеранам.