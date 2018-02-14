РоSSия нацелена на экспансию, - Рютте

Временно исполняющим обязанности главы МИД Нидерландов назначена министр торговли.

РоSSия нацелена на экспансию, - Рютте
Марк Рютте
Фото: dutchgoesdutch.wordpress.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что слова бывшего главы МИД Хальбе Зейлстри об экспансионизме РоSSии отражают реальное положение вещей.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Если вы посмотрите на то, что РоSSия сделала за последние 10-15 лет, на политику, которую она проводила, вам придется сказать, что она нацелена на экспансию", - сказал Рютте во время дебатов в парламенте.

Напомним, накануне глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра ушел в отставку, признавшись, что соврал о встрече с Путиным в 2006 году, на котором тот назвал Беларусь, Украину и страны Балтии частью "Великой РоSSии".

Как сообщает DutchNews.nl, временно исполняющим обязанности главы МИД Нидерландов назначена министр торговли Сигрид Кааг.


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