Порошенко сравнил вторжение СССР в Афганистан с войной на Донбассе
"Советское вторжение в Афганистан и роSSийская агрессия против Молдовы, Грузии и Украины - это все события одного ряда".
Президент Петр Порошенко сравнил вторжение войск СССР в Афганистан с агрессивными действиями РоSSийской Федерации на востоке Украины, в Молдове и Грузии.
Об этом он заявил в своем выступлении по случаю 29-й годовщины вывода войск из страны.
"Советское вторжение в Афганистан и роSSийская агрессия против Молдовы, Грузии, Украины - это все события одного ряда. В них - вся агрессивная сущность Москвы", - сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что почти каждый четвертый погибший в Афганистане - украинец.
"Для нас, украинцев, самым тяжелым итогом афганской войны стала гибель наших солдат и офицеров, сломанные судьбы молодых людей, горечь воспоминаний о боях и потерях. 160 тыс. украинцев прошли этот ад. Почти каждый четвертый среди погибших - наш земляк, более 3300 человек. Низкий поклон воинам и их семьям от всего украинского народа за подвиг и самопожертвование", - сказал президент.
Напомним, за первые пять месяцев боев на территории Украины РоSSия потеряла столько же солдат, сколько США за почти 12 лет присутствия в Ираке и примерно треть солдат, которых Советский Союз потерял в Афганистане за 9 лет оккупации.
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