Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"

Сегодня Вугельман прилетел из Тель-Авива.

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, который прилетел рейсом из Израиля.

Об этом сообщила журналист "Радио Свобода" Наталья Седлецкая в Фейсбуке.

"В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана (справа на фото). Он прилетел из Израиля (рейс из Тель-Авива), сообщают мои источники в "Борисполе", - написала она.

Седлецкая уточнила, что Вугельмана задержали, чтобы передать его сотрудникам Национального антикоррупционного бюро для официального вручения подозрения.

Накануне в "Борисполе" был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов.

13 февраля Труханову и еще четверым чиновникам одесской мэрии заочно сообщили о подозрении по делу о продаже завода "Краян". В этот же день НАБУ задержало чиновника горсовеста и двух предпринимателей по делу Труханова .