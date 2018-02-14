Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"

Сегодня Вугельман прилетел из Тель-Авива.

Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"
Павел Вугельман
Фото: politinfo.com.ua

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, который прилетел рейсом из Израиля.

Об этом сообщила журналист "Радио Свобода" Наталья Седлецкая в Фейсбуке.

"В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана (справа на фото). Он прилетел из Израиля (рейс из Тель-Авива), сообщают мои источники в "Борисполе", - написала она.

Седлецкая уточнила, что Вугельмана задержали, чтобы передать его сотрудникам Национального антикоррупционного бюро для официального вручения подозрения.

Накануне в "Борисполе" был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов.

13 февраля Труханову и еще четверым чиновникам одесской мэрии заочно сообщили о подозрении по делу о продаже завода "Краян". В этот же день НАБУ задержало чиновника горсовеста и двух предпринимателей по делу Труханова .


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"
МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
Пограничники задержали двух сотрудников МВД ПриднестровьяПограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья
Мэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраляМэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраля
В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из БританииВ Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
Беглого экс-нардепа Шепелева задержали под КиевомБеглого экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом
Пограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой областиПограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой области
Мэр Одессы Труханов снова не вышел на работуМэр Одессы Труханов снова не вышел на работу
Пограничники не пустили в Украину участника роSSийской поп-группы "А-студио"Пограничники не пустили в Украину участника роSSийской поп-группы "А-студио"
В Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителяВ Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителя
Последние новости
Подгружаем последние новости