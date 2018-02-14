Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"
Сегодня Вугельман прилетел из Тель-Авива.
В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, который прилетел рейсом из Израиля.
Об этом сообщила журналист "Радио Свобода" Наталья Седлецкая в Фейсбуке.
"В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана (справа на фото). Он прилетел из Израиля (рейс из Тель-Авива), сообщают мои источники в "Борисполе", - написала она.
Седлецкая уточнила, что Вугельмана задержали, чтобы передать его сотрудникам Национального антикоррупционного бюро для официального вручения подозрения.
Накануне в "Борисполе" был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов.
13 февраля Труханову и еще четверым чиновникам одесской мэрии заочно сообщили о подозрении по делу о продаже завода "Краян". В этот же день НАБУ задержало чиновника горсовеста и двух предпринимателей по делу Труханова .
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