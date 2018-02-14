Расследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемников

Минобороны РоSSии отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах.

Расследователи из группы Conflict Intelligence Team и издание Е1.ru узнали имена еще троих россиян, погибших в Сирии 7 февраля в результате ударов коалиции США .

Об этом говорится на странице группы в Facebook.

О гибели в Сирии Руслана Гаврилова из уральского поселка Кедровое сообщило екатеринбургское интернет-издание Е1.ru со ссылкой на родственников его семьи. По словам собеседников издания, матери Гаврилова позвонили и сообщили о смерти сына. "Родственникам остальных позвонили и сказали: ваш муж жив", - рассказала жительница поселка Кедровое. О гибели Гаврилова расследователям ранее сообщил источник.

По информации Е1.ru, в Сирию поехали воевать четыре жителя Кедрового, в том числе Гаврилов и Николай Косотуров, а также Игорь Косотуров и Станислав Матвеев из Асбеста. Игорь Косотуров и Станислав Матвеев, по данным CIT, погибли 7 февраля.

О гибели члена организации "Русь Триединая" сообщил в Facebook бывший председатель правления этой организации Сергей Моисеев. Погибший - Владимир с позывным "Апостол", Моисеев выложил его фотографию, но не назвал фамилии.

О гибели Алексея Шихова, ранее воевавшего на Донбассе, CIT сообщила со ссылкой на сообщение пользователя Twitter 666_mancer, который сослался на сообщение закрытой группы "ВКонтакте" "Музей воинской доблести Донбасса".

До этого CIT называла имена еще четырех погибших россиян, а в незарегистрированной партии "Другая РоSSия" подтвердили гибель пятого.

Напомним, о том, что в Сирии под авиаудар антитеррористической коалиции попали роSSийские наемники, сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, наемники оказались в районе селения Хишам, где они пытались захватить нефтяное месторождение. Минобороны РоSSии отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что роSSийских военнослужащих в районе инцидента не было, а "местные ополченцы" действовали без согласования с роSSийским командованием.

Впоследствии глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у него нет информации о погибших россиянах.

Как сообщалось ранее сегодня, CNN опубликовал видео удара беспилотника коалиции в Сирии, в результате которого погибли роSSийские наемники.