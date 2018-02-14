В деле Януковича допрашивают депутата Госдумы

Илья Пономарев говорит, что РФ собиралась вмешаться в дела Украины с сентября 2013 года.

В деле Януковича допрашивают депутата Госдумы
Илья Пономарев
Фото: Катерина Серко

В Оболонском суде Киева проходит заседание по делу государственной измены Виктора Януковича. В данный момент допрашивают депутата Госдумы Илью Пономарева. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

"Стало понятно что будут захватывать территории, что будут военные операции, в начале марта 2014. То, что РоSSия будет вмешиваться в дела Украины, было понятно с сентября 2013 года, когда начинали говорить о евроинтеграции", - заявил Пономарев.

Он также рассказал, что при Януковиче работала нестандартная схема, связанная з государственными еврооблигациями (около 15 млрд. евро), и что доход от этих облигаций получала не страна, а экс-президент Украины."Вообще было задание заинтересовать финансово семью Януковича", - отметил депутат.

Все вопросы об облигациях адвокаты обвиняемого пытаются опротестовать.

Напомним, военная прокуратура передала дело в суд в марте 2017 года. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене и других тяжелых преступлениях (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК Украины).


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