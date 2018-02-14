Организатора терактов в Нью-Йорке в 2016 году приговорили к двум пожизненным срокам

Осужденный объяснил свои действия разочарованием отношением американцев к мусульманам.

Организатора терактов в Нью-Йорке в 2016 году приговорили к двум пожизненным срокам
Ахмад Хан Рахими

Гражданин США афганского происхождения Ахмад Хан Рахими приговорен к двум пожизненным срокам за подготовку терактов в Нью-Йорке в 2016 году.

Как сообщает агентство Рейтер, осужденный объяснил свои действия тем, что его разочаровало отношение американцев к мусульманам.

Окружной суд Махэттена признал 30-летнего Рахими виновным в закладке двух взрывных устройств в нижней части Манхэттена - районе Челси, в сентябре 2016 года. Одна из бомб взорвалась, пострадали около 30 человек. Кроме лишения свободы, суд приговорил его также к выплате в общей сложности $563 тыс. компенсаций пострадавшим. Судья Ричард Берман заявил, что совершенное им преступление было "преднамеренным, опасным и чудовищным", передает CNN.

Осужденный заявил, что не раскаивается. По его словам, когда он ребенком приехал в США, у него не было ненависти к американцем. Но с тех пор, как он стал активно практиковать ислам, он начал подвергаться "дискриминации" со стороны властей и со временем понял, почему мусульмане в США разочарованы. Судья Берман на это ответил, что понимает его чувства и допускает, что это были искреннее огорчение, но его нельзя сравнить с тем, что испытали бы пострадавшие при взрывах.

Пока Рахимиожидал приговора, он пытался приобщить других заключенных к радикальному варианту ислама, отмечает Рейтер.

Теперь Рахими еще предстоит судебный процесс в Нью-Джерси по обвинениям в закладке еще одного взрывного устройства в этом штате и за обстрел полиции.

Взрыв в Челси произошел 17 сентября 2016 года. В результате пострадали около 30 человек. Власти признали его терактом. В четырех кварталах от места взрыва нашли еще одну бомбу. Оба взрывных устройства были сделаны из скороварок, начиненных взрывчаткой и шрапнелью. Аналогичную бомбу нашли через сутки в городе Элизабет в Нью-Джерси. 19 сентября Рахими задержали.


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