Два диверсанта "ДНР" пошли под суд за попытку устроить взрыв на вокзале Маруиполя

Им обещали 5 тысяч долларов за теракт.

Прокуратура Донецкой области передала в суд обвинительный акт против двух жителей Покровска. Их задержали 9 октября 2017 года во время закладки мин на территории, прилегающей к вокзалу Мариуполя.

По версии следствия, мужчины собирались устроить теракт по заказу подконтрольной РоSSии террористической организации "ДНР" за 5 тысяч долларов.

Приехав в Мариуполь, они изготовили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство на основе двух противопехотных мин МОН-50. Каждая из них содержит по 700 граммов взрывчатого вещества и 485 поражающих осколочных элементов. Разлет осколков - до 80 метров.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Диверсантов задержали, когда они переносили бомбу к вокзалу. Им грозит до 10 лет лишения свободы по ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 (покушение на теракт); ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение со взрывчаткой); ч.2 ст.263-1 (незаконное изготовление взрывных устройств).

Напомним, в октябре сообщалось, что один из задержанных - боевик "ДНР" Дмитрий Забудский, который воевал под Дебальцево и является участником "группы Вагнера".