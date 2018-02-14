Порошенко допросят в суде над Януковичем на следующей неделе

Он будет последним свидетелем обвинения.

Порошенко допросят в суде над Януковичем на следующей неделе
Фото: Макс Требухов

На следующей неделе в Оболонском районном суде Киева состоится допрос президента Украины Петра Порошенко. Он будет давать показания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко, представляющий в процессе сторону обвинения, пишет 112 канал.

"Еще завтра мы допросим Турчинова, Коваля, а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Это последние свидетели. На этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится", - сообщил прокурор.

Раньше свои показания давали бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и многие другие высопокоставленные свидетели. В среду будут допрашивать секретаря СНБО, бывшего и.о. президента Александра Турчинова.

Напомним, Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РоSSии, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Порошенко в то время был депутатом Верховной Рады.


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