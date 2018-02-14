В Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТ

Полиция рекомендовала собравшимся разойтись и "не провоцировать оппонентов".

В Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТ
Фото: facebook.com/ch.veran

Во вторник, 13 февраля, в Харькове представители националистической организации сорвали лекцию "ЛГБТ+движение в Украине и мире".

Об этом сообщает местное издание Newsroom, а также одна из участниц мероприятия Вера Черныгина

Мероприятие стартовало в 19:00 в "Книгарні "Є" на улице Сумской. Вскоре после начала лекции в зал вошли около десяти молодых людей, предположительно - представители националистической организации "Фрайкор".

"Извините, но какая может быть дискуссия в прифронтовом городе? Мы обсуждаем проблемы ЛГБТ, когда у нас был день "киборгов", у нас каждый день погибшие на фронте, у нас каждый день раненые. Это не очень неуместно. Я харьковчанин, мы все харьковчане, это мнение харьковчан", - заявил лидер гостей.

Националисты не применяли силу к собравшимся и не возражали, когда те пригрозили вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители порекомендовали разойтись всем, кто пришли на лекцию, и "не провоцировать оппонентов".

"Официальное заявление вскоре будет выпущено и лекция так же состоится в ближайшее время", - написала Черныгина в Фейсбуке.

Напомним, в прошлом в Харькове перед ЛГБТ-акцией "заминировали" Исторический музей.


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