Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"

Мэр Одессы был задержан пограничниками и передан сотрудникам НАБУ.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев .

Об этом сообщила журналист "Радио Свобода" Наталья Седлецкая.

Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев , рейсовым самолетом в "Борисполь", сообщили мои источники в аэропорту", - написала она в Фейсбуке.

"Мэр Одессы сразу же был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро", - добавила журналист.

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил задержание Труханова.

"Сегодня действительно в отношении этого гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи НАБУ, которые вручили ему подозрение", - рассказал он в эфире 112 канала.

Напомним, Труханов не появляется на работе с 26 декабря. Сначала он ушел в отпуск до 18 января, затем продлил его до 21 января, после чего оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. 29 января и.о. мэра Анатолий Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля.

16 января экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал. В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Труханова и у него дома.

В понедельник, 13 февраля, Труханову и еще четверым чиновникам мэрии заочно сообщили о подозрении по делу о продаже завода "Краян". В этот же день НАБУ задержало чиновника Одесского горсовеста и двух предпринимателей по делу мэра Труханова .