Умер принц Дании Хенрик
В январе Хенрик он был госпитализирован из-за рака легкого.
Принц-консорт Дании Хенрик скончался от рака в возрасте 83 лет.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В январе Хенрик он был госпитализирован из-за рака легкого. Позже его выписали из больницы, чтобы он провел последние дни в кругу семьи.
Хенрик - принц-консорт, этот титул даровала ему его жена - королева Дании Маргрете II. Это звание выше принца, но ниже короля-консорта.
Напомним, кронпринц Дании Фредерик был вынужден покинуть Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане из-за серьезного ухудшения состояния здоровья его отца.
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