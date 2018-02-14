За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции военных на Донбассе

Ни один военнослужащий ВСУ не погиб и не был ранен.

За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения. В результате никто из бойцов антитеррористической операции не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Минувшие сутки отличилась определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. РоSSийско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций. Особенно активно захватчики нарушали режим прекращения огня в темное время суток", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении эпицентром огневого напряжения стала Светлодарска дуга. Здесь боевики применили артиллерийские установки калибра 122-мм по позициям ВСУ в районе Троицкого. Также здесь противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы продолжались более пяти часов - оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин.

Также огневая активность террористов была зафиксирована на подступах к Луганскому, где оккупационные войска выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали обстрелы поддержкой гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки и Попасной террористы вели огонь из 82-мм минометов. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреливали Майорск, Зайцево и Станицу Луганскую.