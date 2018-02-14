Во Львове пытались поджечь помещение "Сбербанка"
Рано утром мужчина и женщина разбили стекло и бросили зажигательную смесь в окно банка.
Во Львове неизвестные подожгли помещение "Сбербанка" на улице Городоцкой.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Происшествие произошло в среду около 6:00 утра. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. "Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение. На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение имущества", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская.
Сотрудник местной полиции Игорь Зинкевич уточнил в Фейсбуке, что свидетели видели на месте происшествия двух человек - мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили зажигательную смесь в помещение.
В 6:22 пожар был полностью ликвидирован. Огонь уничтожил около 5 м2 помещения.
Напомним, в декабре прошлого года во Львове неизвестные разбили окна и двери роSSийского "Сбербанка". Ранее в нескольких областях заблокировали работу десятков банкоматов банков с роSSийским капиталом, которые работают на территории Украины. На окнах и дверях банков, а также на самих банкоматах появились наклейки с тегом #RUSBANKOVER. Кроме того, банкоматы заливали монтажной пеной.
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14.02.2018 06:14