Во Львове пытались поджечь помещение "Сбербанка"

Рано утром мужчина и женщина разбили стекло и бросили зажигательную смесь в окно банка.

Во Львове неизвестные подожгли помещение "Сбербанка" на улице Городоцкой.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Происшествие произошло в среду около 6:00 утра. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. "Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение. На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение имущества", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская.

Сотрудник местной полиции Игорь Зинкевич уточнил в Фейсбуке, что свидетели видели на месте происшествия двух человек - мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили зажигательную смесь в помещение.

В 6:22 пожар был полностью ликвидирован. Огонь уничтожил около 5 м2 помещения.

Напомним, в декабре прошлого года во Львове неизвестные разбили окна и двери роSSийского "Сбербанка". Ранее в нескольких областях заблокировали работу десятков банкоматов банков с роSSийским капиталом, которые работают на территории Украины. На окнах и дверях банков, а также на самих банкоматах появились наклейки с тегом #RUSBANKOVER. Кроме того, банкоматы заливали монтажной пеной.