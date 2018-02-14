Во Львове пытались поджечь помещение "Сбербанка"

Рано утром мужчина и женщина разбили стекло и бросили зажигательную смесь в окно банка.

Во Львове пытались поджечь помещение "Сбербанка"
Фото: Сергей Нужненко

Во Львове неизвестные подожгли помещение "Сбербанка" на улице Городоцкой.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Происшествие произошло в среду около 6:00 утра. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. "Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение. На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение имущества", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская.

Сотрудник местной полиции Игорь Зинкевич уточнил в Фейсбуке, что свидетели видели на месте происшествия двух человек - мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили зажигательную смесь в помещение.

В 6:22 пожар был полностью ликвидирован. Огонь уничтожил около 5 м2 помещения.

Напомним, в декабре прошлого года во Львове неизвестные разбили окна и двери роSSийского "Сбербанка". Ранее в нескольких областях заблокировали работу десятков банкоматов банков с роSSийским капиталом, которые работают на территории Украины. На окнах и дверях банков, а также на самих банкоматах появились наклейки с тегом #RUSBANKOVER. Кроме того, банкоматы заливали монтажной пеной.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспортаВо Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспорта
Из дома нардепа пытались украсть сейф с $30 тысячамиИз дома нардепа пытались украсть сейф с $30 тысячами
В Афинах украинское посольство пытались забросать коктейлем "Молотова"В Афинах украинское посольство пытались забросать коктейлем "Молотова"
Во Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полицияВо Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полиция
Судей из Днепра, которые пытались дать взятку Холодницкому, отправили под судСудей из Днепра, которые пытались дать взятку Холодницкому, отправили под суд
Подозреваемые в убийстве экс-директора "Укрспирта" пытались расшатать ситуацию в Украине, - КнязевПодозреваемые в убийстве экс-директора "Укрспирта" пытались расшатать ситуацию в Украине, - Князев
Неизвестные разбили окна и двери роSSийского "Сбербанка" во ЛьвовеНеизвестные разбили окна и двери роSSийского "Сбербанка" во Львове
Сторонники Саакашвили пытались занять Октябрьский дворец (обновлено)Сторонники Саакашвили пытались занять Октябрьский дворец (обновлено)
"Нацкорпус" во Львове устроил погромы в помещениях игровых автоматов"Нацкорпус" во Львове устроил погромы в помещениях игровых автоматов
Во Львове умер американский военный инструкторВо Львове умер американский военный инструктор
Последние новости
Подгружаем последние новости