Макрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружия

Пока обоснованных доказательств нет.

Макрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружия
Фото: пресс-служба президента

Франция нанесет удар по Сирии в случае, если подтвердится использование химического оружия против мирного населения.

Об этом во вторник, 13 февраля, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает Немецкая волна.

От уточнил, что в этом случае удар будет нанесен по местам создания или хранения химоружия. Макрон добавил, что сейчас Франция не располагает обоснованными доказательствами его применения в Сирии.

Сирийские власти подозреваются, в частности, в проведении химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, где погибли около 90 человек, более 550 - пострадали.

В январе этого года химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.

В конце января Франция объявила о введении санкций против 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает "в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия". Ни один представитель сирийского руководства под ограничительные меры не подпал, так как нет достаточных доказательств того, что они причастны к программе разработки химического оружия, указывал МИД Франции.

Напомним, в январе Франция призвала созвать Совбез ООН по ситуации в Сирии.

Постпред Франции при ООН предупредил о возможном распаде Сирии.


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