Порошенко позвонил фюреру РФ

Поводом для беседы стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

Порошенко позвонил Путину

Во вторник, 13 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и РоSSии Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.

Отмечается, что беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

В пресс-службы Администрации президента Украины изданию подтвердили факт разговора.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом РоSSии для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками", - прокомментировали в АП.

Напомним, в январе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о тайных встречах Порошенко и Путина.Тогда в АП заявили, что никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом РоSSии с момента заключения Минских договоренностей не проводил.


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