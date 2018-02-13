Экс-прокурора Суса взяли под стражу без права на залог
Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных.
Бывшего заместителя руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева.
Напомним, до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.
Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.
Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).
В июле прошлого года Соломенский районный суд Киева избрал для Суса меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января этот же суд ужесточил меру, назначив залог 1,76 млн гривен и дав пять дней на внесение денег.
Сус не смог внести залог. По словам адвоката, у экс-прокурора нет таких денег.
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