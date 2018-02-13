Экс-прокурора Суса взяли под стражу без права на залог

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных.

Бывшего заместителя руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева .

Напомним, до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.

Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

В июле прошлого года Соломенский районный суд Киева избрал для Суса меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января этот же суд ужесточил меру, назначив залог 1,76 млн гривен и дав пять дней на внесение денег.

Сус не смог внести залог. По словам адвоката, у экс-прокурора нет таких денег.