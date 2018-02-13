Боевики получили приказ о применении артиллерии на Светлодарской дуге, - штаб
Украинские военные оставляют за собой право на ответ.
Командование боевиков отдало приказ о применении артиллерии против сил антитеррористической операции на Светлодарской дуге.
Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО, опубликованном вечером 13 февраля.
"В районе Светлодарской дуги, вероятно, по собственной инициативе командования 3 и 7 мотострелковых бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО", - говорится в заявлении.
Отмечается, что силы АТО оставляют за собой право на ответ.
Ранее сообщалось, что с начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.
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