Боевики получили приказ о применении артиллерии на Светлодарской дуге, - штаб

Украинские военные оставляют за собой право на ответ.

Боевики получили приказ о применении артиллерии на Светлодарской дуге, - штаб
Фото: Макс Левин

Командование боевиков отдало приказ о применении артиллерии против сил антитеррористической операции на Светлодарской дуге.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО, опубликованном вечером 13 февраля.

"В районе Светлодарской дуги, вероятно, по собственной инициативе командования 3 и 7 мотострелковых бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО", - говорится в заявлении.

Отмечается, что силы АТО оставляют за собой право на ответ.

Ранее сообщалось, что с начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.


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