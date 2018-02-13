Турчинов заявил о сохраняющейся угрозе наступления РоSSии со стороны Крыма

"Мы должны быть способны и готовы дать отпор во всех направлениях: от юга до севера".

Турчинов заявил о сохраняющейся угрозе наступления РоSSии со стороны Крыма
Фото: пресс-служба СНБО

Угроза наступления РоSSии со стороны аннексированного Крыма сохраняется и сегодня.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Громадське.

"Они сконцентрировали на оккупированной территории Крыма очень мощный военный потенциал, и он не нужен исключительно для обороны", - сказал он.

На территории Крыма, по словам Турчинова, размещены мощные наступательные средства, стратегическая авиация, ракетные комплексы, которые, в том числе, могут нести и использовать ядерное оружие.

"Это серьезная опасность. Безусловно, такая концентрация войск только для обороны не нужна. Поэтому мы анализируем ситуацию, в том числе мы видим опасность не только на севере и востоке, но и на юге - это также факт. Соответственно, мы должны быть способны и готовы дать отпор во всех направлениях: от юга до севера", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, по словам Турчинова, в 2017 году

украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе продвинулись на более чем 10 километров.


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