Госпогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроля

Всего было модернизировано 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска на границе с ЕС.

Госпогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроля
генерал-лейтенант Петр Цигикал
Фото: пресс-служба президента

Государственная пограничная служба завершила создание системы биометрического контроля на границе с Евросоюзом.

Об этом заявил глава ГПС Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее оборудование было установлено на наземных пунктах пропуска на границах со странами-участницами Европейского Союза, а также в аэропортах. Всего было модернизировано 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска, отчитались Госпогранслужбе.

По словам главы ГПС, с момента либерализации визового режима с ЕС 11 июня 2017 возможностью без визы пересечь европейские границы воспользовалось 419 тысяч украинских граждан. Это 3% от всего количества украинцев, выезжавших за этот период за границу, и 12% тех, кто использовал биометрические паспорта.

Напомним, что в Украине с 1 января 2018 на границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев.


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