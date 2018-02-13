Госпогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроля

Всего было модернизировано 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска на границе с ЕС.

Государственная пограничная служба завершила создание системы биометрического контроля на границе с Евросоюзом .

Об этом заявил глава ГПС Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее оборудование было установлено на наземных пунктах пропуска на границах со странами-участницами Европейского Союза, а также в аэропортах. Всего было модернизировано 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска, отчитались Госпогранслужбе.

По словам главы ГПС, с момента либерализации визового режима с ЕС 11 июня 2017 возможностью без визы пересечь европейские границы воспользовалось 419 тысяч украинских граждан. Это 3% от всего количества украинцев, выезжавших за этот период за границу, и 12% тех, кто использовал биометрические паспорта.

Напомним, что в Украине с 1 января 2018 на границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев.