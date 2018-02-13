Посол США прокомментировала венгерскую "блокаду" евроатлантической интеграции Украины

Украина_НАТО

Соединенные Штаты Америки выступают за проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина на всех уровнях, которые сейчас блокирует Венгрия.

Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Мы поддерживаем проведение встреч между НАТО и Украиной, включая уровень глав государств и министров. Мы надеемся, что Венгрия и Украина решают проблему в соответствии с международным правом, что отвечает их интересам», — подчеркнула посол США при НАТО.

Дипломат отметила, что проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина является важным форматом сотрудничества для сторон.

Как сообщалось, Венгрия уже второй раз заблокировала проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

Будапешт считает, что норма закона относительно государственного языка образования в Украине нарушает права венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.

7 февраля в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о согласовании ключевых вопросов с представителями Венгрии, в том числе и путей урегулирования языкового вопроса. В МИД Венгрии опровергли это.


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