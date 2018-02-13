Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
Хальбе Зейлстра солгал, что присутствовал на встрече с президентом РФ в 2006 году.
Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нидерландскую общественную телерадиокомпанию.
Выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента во вторник, он заявил, что, солгав о встрече с президентом РоSSии Владимиром Путиным в 2006 году, он "сделал самую крупную ошибку в его политической жизни".
При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".
На среду, 14 февраля, у Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым в Москве.
Как сообщалось, Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече Путина c представителями международного бизнеса и слышал его комментарии о "Великой РоSSии, в состав которой должны войти РоSSия, Беларусь, Украина и страны Прибалтики". Теперь Зейлстра утверждает, что узнал о деталях встречи у некоего человека, который в действительности присутствовал на мероприятии, и выдал их за собственную информацию.
При этом министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.
Напомним, сегодня стало известно, что Путин отменил все публичные мероприятия на ближайшие дни.
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