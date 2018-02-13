Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

Хальбе Зейлстра солгал, что присутствовал на встрече с президентом РФ в 2006 году.

Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
Хальбе Зейлстра
Фото: tvc.ru

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нидерландскую общественную телерадиокомпанию.

Выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента во вторник, он заявил, что, солгав о встрече с президентом РоSSии Владимиром Путиным в 2006 году, он "сделал самую крупную ошибку в его политической жизни".

При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".

На среду, 14 февраля, у Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым в Москве.

Как сообщалось, Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече Путина c представителями международного бизнеса и слышал его комментарии о "Великой РоSSии, в состав которой должны войти РоSSия, Беларусь, Украина и страны Прибалтики". Теперь Зейлстра утверждает, что узнал о деталях встречи у некоего человека, который в действительности присутствовал на мероприятии, и выдал их за собственную информацию.

При этом министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.

Напомним, сегодня стало известно, что Путин отменил все публичные мероприятия на ближайшие дни.


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