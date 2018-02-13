США готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - Волкер

"Вчера была третья годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что на Донбассе до сих пор продолжаются боевые действия, несмотря на подписания Минских соглашений три года назад.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

"Вчера была годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений - три года назад, до сих пор продолжается горячая война", - написал Волкер.

Он также подчеркнул, что США готовы помочь Украине в прекращении боевых действий на Донбассе, но РоSSийская Федерация должна выбрать мирное решение конфликта.

" США готовы помочь прекратить боевые действия, но РоSSия должна выбрать мир", - заявил Волкер.

Напомним, Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.

Волкер и помощник роSSийского президента Путина Владислав Сурков пытаются договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. Предыдущая их встреча состоялась 26 января в Дубае, на ней не было достигнуто никакого результата.

26 января Волкер и Сурков провели встречу в Дубае, в ходе которой обсуждали принятый закон о реинтеграции Донбасса, однако никаких конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Накануне Волкер посетил Киев . Он обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Также Волкер обсудил с секретарем СНБО Александром Турчиновым законопроект о реинтеграции Донбасса.

В ноябре прошлого года Волкер в интервью LB.ua говорил, что цель США - добиться полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Следующие переговоры Волкера и Суркова запланированы на март.