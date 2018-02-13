Гройсман обсудил будущее Украины с бывшими президентами
Премьер провел встречу с Кравчуком, Кучмой и Ющенко.
Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с бывшими президентами Леонидом Кравчуком (1991-1994), Леонидом Кучмой (1994-2005), Виктором Ющенко (2005-2010) будущее Украины.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Встретился с президентами Украины. Очень интересный разговор. Поделились опытом и мыслями о будущем государства", - написал Гройсман.
Он также опубликовал фото встречи.
Напомним, в ноябре 2017 года Кабинет министров создал совет по вопросам стратегического развития под председательством Гройсмана и с участием бывших премьер-министров.
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