Гройсман обсудил будущее Украины с бывшими президентами

Премьер провел встречу с Кравчуком, Кучмой и Ющенко.

Гройсман обсудил будущее Украины с бывшими президентами
Фото: #twitter#.com/VGroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с бывшими президентами Леонидом Кравчуком (1991-1994), Леонидом Кучмой (1994-2005), Виктором Ющенко (2005-2010) будущее Украины.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Встретился с президентами Украины. Очень интересный разговор. Поделились опытом и мыслями о будущем государства", - написал Гройсман.

Он также опубликовал фото встречи.

Фото: #twitter#.com/VGroysman
Фото: #twitter#.com/VGroysman

Напомним, в ноябре 2017 года Кабинет министров создал совет по вопросам стратегического развития под председательством Гройсмана и с участием бывших премьер-министров.


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