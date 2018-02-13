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Гройсман обсудил будущее Украины с бывшими президентами Премьер провел встречу с Кравчуком, Кучмой и Ющенко. Фото: #twitter#.com/VGroysman Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с бывшими президентами Леонидом Кравчуком (1991-1994), Леонидом Кучмой (1994-2005), Виктором Ющенко (2005-2010) будущее Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter . "Встретился с президентами Украины. Очень интересный разговор. Поделились опытом и мыслями о будущем государства", - написал Гройсман. Он также опубликовал фото встречи. Фото: #twitter#.com/VGroysman Фото: #twitter#.com/VGroysman Напомним, в ноябре 2017 года Кабинет министров создал совет по вопросам стратегического развития под председательством Гройсмана и с участием бывших премьер-министров.

LB.ua

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