Содружество наций тайно обсуждает имя преемника Елизаветы II

Королева Великобритании возглавляет Содружество наций с 1953 года.

В Содружестве наций начали тайные переговоры о возможном преемнике королевы Елизаветы II на посту главы объединения.

Об этом во вторник со ссылкой на собственные источники сообщает BBC.

Сообщается, что этот вопрос чрезвычайно чувствителен, так как роль главы Содружества наций не является наследственной и не перейдет автоматически после смерти королевы к ее сыну принцу Чарльзу.

В случае смерти монарха лидеры стран-членов Содружества должны принять решение о назначении нового главы объединения.

По данным BBC, Содружество наций уже создало "группу высокого уровня", которая рассмотрит вопросы, связанные с управлением объединением. Свои наработки группа представит в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества в Лондоне. Вероятно, эта встреча будет последней, участие в которой примет 91-летняя королева.

Королева Елизавета II была объявлена главой Содружества наций на коронации в 1953 году, когда приняла бразды правления от своего отца короля Георга VI.

В то время как многие члены Содружества предполагают, что реальной альтернативы принцу Чарльзу нет, в прошлом шла речь о том, чтобы избрать церемониального лидера для улучшения демократических полномочий организации.

Содружество наций - это ассоциация бывших британских колоний, доминионов и протекторатов, основанная в 1931 году. В нее входят 53 государства-члена с общим населением в 2,4 млрд человек.