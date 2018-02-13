Украина запретила книги Поклонской и Губарева, а также ряд роSSийских изданий

В опубликованном перечне указаны 135 роSSийских книги, а также 2 из ОРДЛО.

Украина запретила книги Поклонской и Губарева, а также ряд роSSийских изданий
Фото: borjomi88/depositphotos

Государственный комитет телевидения и радиовещания внес 137 книг в перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в опубликованном перечне указаны 135 роSSийских книг, а также два издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди авторов, которые попали в данный список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская и другие.

В частности, в список внесены книги: "Неизвращенная история Украины-Руси" (Андрей Дикий), "Я и рыжий сепар" (Семен Пегов), "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы" (Геннадий Дубовой), "Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана" (Василий Пихорович), "Командарм Игорь Стрелков" (Михаил Поликарпов), "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии" (Юрий Евич), "Украина в крови. Бандеровский геноцид" (Георгий Савицкий), "Русско-украинские войны" (Александр Север), "Как натравить Украину на РоSSию. Миф о "Сталинском Голодоморе" (Юрий Мухин), "Русская колонизация" (Матвей Любавский), "Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы" (Станислав Бышок) и т.д.

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Напомним, ранее Украина запретила ввоз еще трех роSSийских книг.

В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из РоSSии и временно оккупированной территории. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие - нет, принимает экспертный совет Министерства информационной политики.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Украина готова обменять роSSийских солдат на журналиста СущенкоУкраина готова обменять роSSийских солдат на журналиста Сущенко
Венгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороныВенгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны
Гройсман: Украина еще не прошла точку невозврата, все может измениться в худшую сторонуГройсман: Украина еще не прошла точку невозврата, все может измениться в худшую сторону
Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороныВенгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороны
Украина направила запрос на продление миссии ОБСЕУкраина направила запрос на продление миссии ОБСЕ
Тела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛОТела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛО
Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"
Украина получит партию вакцин от кори в конце февраляУкраина получит партию вакцин от кори в конце февраля
Украина подписала безвиз с Антигуа и БарбудаУкраина подписала безвиз с Антигуа и Барбуда
Минкульт назначил Сергея Ясинского и.о. директора Института книгиМинкульт назначил Сергея Ясинского и.о. директора Института книги
Последние новости
Подгружаем последние новости