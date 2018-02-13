Порошенко встретится с генсеком НАТО в Мюнхене
Президент посетит конференцию по безопасности 15-17 февраля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
"На этой неделе я встречусь с президентом Порошенко в Мюнхене", - сказал он.
Столтенберг отметил, что Украина является важным партнером НАТО, и Североатлантический альянс намерен продолжать тесное сотрудничество с этой страной.
Мюнхенская конференции по безопасности пройдет 15-17 февраля.
Напомним, в январе Порошенко и Столтенберг обсудили реформирование оборонного сектора Украины в соответствии со стандартами НАТО.
Ранее генсек НАТО отмечал, что новый подход Альянса к РоSSии, вызванный роSSийской агрессией против Украины, является эффективным.
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