В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС

Антиевропейская партия займет в парламенте 21 место из 24.

В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Фото: facebook.com/pg/PrimoMonaco

В княжестве Монако 11 февраля прошли выборы в Национальный совет, местный однопалатный парламент, по результатам которых победу одержала партия Primo ("Приоритет Монако!"), выступающая против возможного подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщает Francetvinfo.fr.

Отмечается, что еще перед голосованием лидер партии Стефан Валери заявлял, что намерен бороться против любого соглашения, которое нанесет вреда Монако, в частности, выступать против возможного соглашения об ассоциации с ЕС.

Валери обещал бороться за то, чтобы граждане Монако имели приоритет при получении работы и социальных услуг.

Как сообщает Hellomonaco, в голосовании приняли участие 5097 человек. Таким образом, явка составила 70,35% (74.4% в 2013 году).

Стефан Валери был председателем Национального совета дважды: в 2003 и 2008 годах. В 2010 году он также был министром здравоохранения и социальных вопросов.

Согласно конституции Монако, исполнительной властью наделен князь, который выбирает государственного министра, чтобы тот возглавил правительство. Национальный совет (парламент) имеет меньшую силу, чем его аналог во Франции. Роль парламента состоит в том, чтобы обсуждать и голосовать за законы, внесенные правительством, голосовать за национальный бюджет и проводить ратификацию международных договоров, однако у него нет полномочий инициировать или менять законодательство.

По итогам выборов, созданная в 2017 году партия Primo займет в парламенте 21 место из 24.

Напомним, в сентябре роSSийского миллиардера Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата при княжеском дворе Монако.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Турчинов не будет возглавлять штаб Порошенко на выборах президентаТурчинов не будет возглавлять штаб Порошенко на выборах президента
Порошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборахПорошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборах
Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента СШАТрамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США
В Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупциюВ Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупцию
ЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборахЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборах
Собчак предложила Навальному стать доверенным лицом на выборахСобчак предложила Навальному стать доверенным лицом на выборах
Жириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФЖириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФ
Каталонская республика победила монархию, – ПучдемонКаталонская республика победила монархию, – Пучдемон
На выборах в Раду 5% барьер преодолевают 8 партий – опросНа выборах в Раду 5% барьер преодолевают 8 партий – опрос
Посол ЕС указал слабые и сильные стороны в выполнении Украиной соглашения об ассоциацииПосол ЕС указал слабые и сильные стороны в выполнении Украиной соглашения об ассоциации
Последние новости
Подгружаем последние новости