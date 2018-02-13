В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС

Антиевропейская партия займет в парламенте 21 место из 24.

В княжестве Монако 11 февраля прошли выборы в Национальный совет, местный однопалатный парламент, по результатам которых победу одержала партия Primo ("Приоритет Монако!"), выступающая против возможного подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом .

Об этом сообщает Francetvinfo.fr.

Отмечается, что еще перед голосованием лидер партии Стефан Валери заявлял, что намерен бороться против любого соглашения, которое нанесет вреда Монако, в частности, выступать против возможного соглашения об ассоциации с ЕС .

Валери обещал бороться за то, чтобы граждане Монако имели приоритет при получении работы и социальных услуг.

Как сообщает Hellomonaco, в голосовании приняли участие 5097 человек. Таким образом, явка составила 70,35% (74.4% в 2013 году).

Стефан Валери был председателем Национального совета дважды: в 2003 и 2008 годах. В 2010 году он также был министром здравоохранения и социальных вопросов.

Согласно конституции Монако, исполнительной властью наделен князь, который выбирает государственного министра, чтобы тот возглавил правительство. Национальный совет (парламент) имеет меньшую силу, чем его аналог во Франции. Роль парламента состоит в том, чтобы обсуждать и голосовать за законы, внесенные правительством, голосовать за национальный бюджет и проводить ратификацию международных договоров, однако у него нет полномочий инициировать или менять законодательство.

По итогам выборов, созданная в 2017 году партия Primo займет в парламенте 21 место из 24.

Напомним, в сентябре роSSийского миллиардера Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата при княжеском дворе Монако.