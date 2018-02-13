?По статье Саакашвили в этом году из Украины выдворили 93 человека, - Цигикал

Всего в прошлом году из страны были выдворены 863 иностранца.

По той же статье, что и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, из Украины были выдворены 93 человека.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

"Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы по Саакашвили, ведь данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому было возвращено с соблюдением всех юридических формальностей в Польшу , откуда оно прибыло, нарушая отечественное законодательство", - заявил в эфире "5 канала" Цигикал.

"Стоит отметить, что по аналогичной статье с начала года Госпогранслужба выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год - 863 иностранца", - добавил он.

Напомним, 10 сентября 2017 года лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили прорвался на территорию страны через польскую границу. 22 сентября Мостисский суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы, а 6 февраля 2017 года Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.