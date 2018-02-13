В РоSSии студента посадили на два года за диплом на тему экстремизма

Осужденному запретили публикацию любых материалов в интернете в течение полутора лет.

В РоSSии студента посадили на два года за диплом на тему экстремизма
Фото: Kompromat1.info

В Старом Осколе Белгородской области РоSSии студента экономико-правового института приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за репосты экстремистских материалов.

Сотрудники ФСБ нашли на его стене в соцсети два поста о коммунистах и евреях. Также он опубликовал две записи с фразами Максима Базылева - главы запрещенной в РФ организации "Славянский союз", пишет "Эхо Москвы".

24-летний Александр Крузе утверждает, что записи были нужны ему для написания дипломной работы.

Отец осужденного объяснил, что сын размещал статьи, чтобы привлечь неонацистов на свою страницу, после чего начинал их исследовать, "представившись разными психотипами". В частности, для этого он использовал разные аккаунты. По заявлению осужденного, следствие и суд не рассмотрели тот факт, что на его странице было много публикаций про ужасы нацизма, передает телеканал 360. Факт написания диплома на тему экстремизма также "туда не вошел".

Помимо реального срока, в приговоре обозначен запрет на публикацию в Сети любых материалов в течение полутора лет. Крузе осудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Напомним, в декабре в Москве задержали дворников по подозрению в экстремизме.


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