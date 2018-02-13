В Белом доме рассказали, о чем Трамп по телефону говорил с Путиным
В понедельник, 12 февраля, между президентом США Дональдом Трампом и главой РоSSийской Федерации Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Об этом сообщает
Прежде всего, лидер Соединенных Штатов выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета АН-148, которая произошла в воскресенье.
«Соединенные Штаты готовы оказать роSSийским властям помощь в расследовании инцидента», — говорится в сообщении.
Также президенты стран обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в частности, в отношении КНДР.
«Трамп заявил, что настало время работать над прочным мирным соглашением. Президент подчеркнул важность принятия дальнейших шагов для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи», — отмечают в Белом доме.
Президент РоSSии сообщил американскому коллеге о своей встрече с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.02.2018 19:40