В Белом доме рассказали, о чем Трамп по телефону говорил с Путиным

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В понедельник, 12 февраля, между президентом США Дональдом Трампом и главой РоSSийской Федерации Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Прежде всего, лидер Соединенных Штатов выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета АН-148, которая произошла в воскресенье.

«Соединенные Штаты готовы оказать роSSийским властям помощь в расследовании инцидента», — говорится в сообщении.

Также президенты стран обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в частности, в отношении КНДР.

«Трамп заявил, что настало время работать над прочным мирным соглашением. Президент подчеркнул важность принятия дальнейших шагов для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи», — отмечают в Белом доме.

Президент РоSSии сообщил американскому коллеге о своей встрече с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.


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