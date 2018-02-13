У Гройсмана тиснуть на суд у справі голови ДАСУ через її «новаторський підхід до вирішення питань»

Кабінет міністрів просив суд відмовити Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відстороненні з посади голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової через її «позитивну характеристику» та «новаторський підхід до вирішення питань».

Копію листа за підписом держсекретаря Кабміна Володимира Федорчука оприлюднив «Центр протидії корупції».

В кінці січня Солом’янський райсуд Києва відмовив САП в клопотанні про відсторонення Гаврилової на час кримінального провадження, де її підозрюють в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Уже під час засідання суду Гаврилова продемонструвала лист уряду, де було також сказано, що її звільнення матиме негативні наслідки для роботи Служби. Саме після оприлюднення цього листа суд відмовив в клопотанні САП.

У Гройсмана тиснуть на суд у справі голови ДАСУ через її «новаторський підхід до вирішення питань»

«Подання листа такого характеру є тиском на суд. Фактично, представники уряду намагаються втрутитися у діяльність судових органів та вплинути на суддю з метою прийняття ним конкретного рішення», — стверджує юрист Центру протидії корупції Денис Свириденко.

Так, відповідно до п. 11. Постанови Пленуму Верховного суду України, від 13.06.2007 № 8 «Про незалежність судової влади», втручанням у діяльність судових органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до вирішення справи у зв’язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення.

12 лютого Апеляційний суд Києва переніс розгляд клопотання САП на 1 березня.

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017. Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Гаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами, зібраними детективами НАБУ. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах – «перебуває у фактичному шлюбі». Це дозволило їй не вписати в декларацію автомобіль та нерухомість на суму 2,48 млн грн.

Чоловік Гаврилової – Володимир Гаврилов, з 2014 по березень 2016 року за «квотою Пашинського» Гаврилов очолював ДП «Укртранснафтопродукт». Саме за часів його керівництва підприємство продало переданий на зберігання підприємству арештований бензин Сергія Курченка одній із фірм групи «Фактор» Сергія Тищенка «Укройлпродукт»). Оскільки нафтопродукти продали за ціною, нижче ринкової, держава недоотримала орієнтовно 250 млн грн.

Секретаріат Кабміну, який підготував лист на підтримку Гаврилової, очолює Олександр Наєнко. Раніше він був радником Володимира Гройсмана, коли той займав посаду віце-прем’єра, а також очолював його секретаріат під час спікерства в Верховній Раді.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ ответил на претензии Гройсмана по учетной ставкеНБУ ответил на претензии Гройсмана по учетной ставке
Дочь друга Путина сообщила о попытках СК забрать ее ребенка через суд ПольшиДочь друга Путина сообщила о попытках СК забрать ее ребенка через суд Польши
США ослабляют украинских олигархов через международные финансовые структуры, - РоманенкоСША ослабляют украинских олигархов через международные финансовые структуры, - Романенко
Министр иностранных дел Великобритании и президент Франции обсудили планы по строительству моста через Ла-МаншМинистр иностранных дел Великобритании и президент Франции обсудили планы по строительству моста через Ла-Манш
Услід за справою Мартиненка апеляція скасувала рішення судді Усатової по справі Онищенка
Через визиты в оккупированный Крым за год в Украину не пустили 1,5 тыс. иностранцевЧерез визиты в оккупированный Крым за год в Украину не пустили 1,5 тыс. иностранцев
Нардеп Парасюк прокомментировал критику Гройсмана в свой адресНардеп Парасюк прокомментировал критику Гройсмана в свой адрес
Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку по $1,5 мільярдам Януковича через апостиль адвокатів
Подозреваемый в госизмене переводчик Гройсмана уволен из Кабмина 21 декабря, - СМИПодозреваемый в госизмене переводчик Гройсмана уволен из Кабмина 21 декабря, - СМИ
Глава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатамГлава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатам
Последние новости
Подгружаем последние новости