Саакашвили будет пытаться восстановить украинское гражданство

Политик обещает бороться против олигархов.

Саакашвили будет пытаться восстановить украинское гражданство
Фото: Сергей Нужненко

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили будет пытаться восстановить украинское гражданство.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает "112 Украина".

"Попытка избавиться от меня как от украинского политика - обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - заявил он.

Также он обещает бороться против украинских олигархов.

"Шея у меня пройдет, а шею украинскому олигархату мы свернем. Я им обещаю", - сказал Саакашвили, добавив, что, по его мнению, президент Петр Порошенко "очень боится его политической персоны".

При этом он заверил, что границу прорывать больше не будет. "В следующий раз это будет с одного из европейских городов на обычном рейсе... Я спокойно прилечу в "Борисполь", меня спокойно встретят люди. И это будет в ближайшее время", - уверен политик.

Напомним, в понедельник спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу.

Именно из Польши Саакашвили попал в Украину 10 сентября, прорвавшись через границу. На тот момент он уже был лишен украинского гражданства.

6 февраля Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.


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