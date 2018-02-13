?Минобороны до конца года введет систему внутреннего контроля по стандартам НАТО

"Коррупция - это враг номер один для Украины".

До конца года в Министерстве обороны будет введена система внутреннего контроля согласно стандартам НАТО, ее задача - повысить уровень доверия США и стран-доноров к прогрессу реформ оборонной сферы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил иностранный советник Минобороны от США Стивен Сильверштейн.

"Коррупция - это враг номер один для Украины. Коррупция - это системное явление для любого правительства, даже для США . Но есть ли у вас системы недопущения проявлений коррупции? В Минобороны это должна быть система внутреннего контроля. Система направлена на выявление рисков коррупции и устранения их до того, как коррупционное деяние станет реальностью, а не после этого", - отметил он.

Сильверштейн рассказал, что уже неоднократно общался на тему введения системы внутреннего контроля с Главной инспекцией и Департаментом внутреннего аудита Минобороны.

Сейчас специалисты проводят анализ по многим процедурам заключения контрактов, закупок, логистики и бюджета, чтобы обеспечить надлежащий внутренний контроль для обеспечения прямого уменьшения рисков мошенничества, непроизводительных расходов и злоупотреблений.

"Еще одна сложность на антикоррупционном пути - это то, что приходится иметь дело с госпредприятиями. Я понимаю, что госпредприятия должны быть, например, для производства или закупки секретных видов вооружения. Но госпредприятия не нужны для закупки берцев. Также не нужен для этого посредник, который возьмет свою часть денег... Необходима полная прозрачность и открытая конкуренция, чтобы обеспечить получение товаров и услуг в лучшем качестве за лучшую цену. И не нужны никакие посредники. Украинцы достаточно умны для того, чтобы заключать честные, прозрачные контракты. Не нужно засекречивать простые закупки, например, берцы", - добавил советник.