РоSSия выступает против подписания закона о деоккупации, значит мы идем правильным путем, - Яценюк

Другого пути нет.

"РоSSия должна покинуть украинскую территорию, и Украина должна восстановить свою территориальную целостность. Это сложный, трудный и долгий путь. Но другого пути, нежели целостное украинское государство, у нас нет. И мы за это будем все вместе бороться", - заявил лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в программе" Свобода слова "на телеканале ICTV в понедельник, 12 февраля.

При этом он отметил, что принятым Верховной Радой законом о деоккупации РоSSийская Федерация была признана агрессором по отношению к Украине и украинский парламент, наконец, четко определил, каким образом проводить деоккупации Донбасса.

"Если министр иностранных дел РоSSийской Федерации и ставленник Владимира Путина Лавров выступает за то, что закон не должен быть подписан, - это значит, что мы идем правильным путем. РФ выступает против этого закона, и мне понятно почему - потому что по этому закону РоSSия будет нести международно-правовую ответственность за незаконную аннексию Крыма, Донецка и Луганска ", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что Президент Украины Петр Порошенко безотлагательно подпишет этот закон, и он станет частью национального законодательства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Для того, чтобы вернуть Донецк, Луганск и Крым, необходимо выполнение нескольких условий: РоSSия должна вывести свои войска, Украина должна возобновить контроль над украинской-роSSийской государственной границей и полностью восстановить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Арсений Яценюк также отметил, что сейчас идет дискуссия о проведении выборов на этих территориях: "Как можно проводить выборы под дулами роSSийских автоматов или под дулами роSSийской пропагандистской машины? Как можно проводить выборы, когда туда не имеет доступа ни одна политическая партия Украины, когда там отсутствует инфраструктура?».

Поэтому еще один пункт - "это восстановление всей инфраструктуры, в первую очередь - за счет государства-агрессора".

"Конечная цель "Минска"- государство-агрессор, коим является РоSSия, должно покинуть украинскую территорию, и Украина должна восстановить свою территориальную целостность. Это сложный, трудный и долгий путь. Но другого пути, чем целостная украинское государство, у нас нет. И мы за это будем все вместе бороться ", - сказал Арсений Яценюк.