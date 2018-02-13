ЕСПЧ отказал жителям Донецка в жалобе по соцвыплатам
Заявители жаловались на невозможность оспорить в суде по месту жительства прекращение выплат.
Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Украины по жалобе нескольких жителей Донецка, которая касалась прекращения соцвыплат.
Вердикт доступен на сайте суда.
Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская в фейсбуке пишет, что в деле Tsezar and others v. Ukraine жители Донецка отмечали невозможность обжаловать в суде по месту жительства прекращения выплаты пенсий и других социальных выплат.
Суд установил, что правительство приняло все разумные меры, чтобы гарантировать доступ к судебной системе жителям территорий, не подконтрольных правительству.
Суд отклонил жалобы заявителей как явно необоснованные: заявители, которые жаловались на дискриминацию по месту жительства, не были в аналогичной ситуации по сравнению с жителями других регионов Украины, поскольку правительство не осуществляло эффективный контроль по месту их проживания.
Начальник отдела представительства государства в межгосударственных делах Минюста Маргарита Сокоренко в фейсбуке пишет, что в иске заявителям было отказано потому, что они не исчерпали национальные средства защиты, то есть не прошли все судебные инстанции в Украине.
Также ЕСПЧ подтвердил выводы другого выигрышного для Украины дела "Хлебик против Украины", еще раз подчеркнув, что правительство Украины по объективным причинам не может обеспечить функционирование судов на оккупированной территории и приняло все возможные меры для эффективного функционирования судебной системы в условиях продолжающегося конфликта.
ЕСПЧ отметил, что, учитывая длительный конфликт, Украина лишена возможностей обеспечить надлежащее функционирование судов и выплату пенсий на территории вне ее контроля.
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