В Пакистане убили заместителя лидера "Талибана"

Ожидается, что смерть боевика очень ослабит исламистское движение.

Военнослужащие США ликвидировали в Пакистане заместителя главаря исламистского движения "Талибан" Халида Мехсуда.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Террориста убили 8 февраля в регионе Северный Вазиристан близ границы с Афганистаном. Для ликвидации Халида Мехсуда, известного также как Саджн, американцы задействовали дроны.

Мехсуд является важнейшим из ликвидированных в течение последних полутора лет террористов. Ранее, в августе 2016 года, был убит лидер "Исламского государства" в Афганистане и Пакистане Хафиз Саид Хан. Считается, что смерть Мехсуда очень ослабит "Талибан".

Главарь пакистанских талибов Мулла Фазлулла назначил другого полевого командира муфтия Нур Вали новым заместителем главы группировки. Считается, что Саджн принимал участие в нападении на пакистанскую военно-морскую базу в городе Карачи 2011 года, а также ему приписывали нападение на тюрьму в северо-западном городе Банну в 2012 году.

В последние месяцы участились нападения талибов на силы государственной безопасности Пакистана. Так, ранее в феврале талиб-смертник подорвался на спортплощадке для военных в Пакистане, погибли 11 человек.