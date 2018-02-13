Крымский дезертир Баранов приговорен к 13 годам
Военный признан виновным в госизмене.
Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы бывшего военного Вооруженных сил Украины Александра Баранова по обвинению в госизмене и дезертирстве из украинской армии в Крыму.
Об этом сообщают Українські Новини.
Младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова и его сослуживца прапорщика Максима Одинцова задержали сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области и Крыма.
После того, как министерство обороны РоSSии заявило о похищении двух военных и потребовало их немедленного возвращения на территорию РФ, специальный брифинг по этому поводу провел глава СБУ Василий Грицак.
По его словам, Баранов и Одинцов "хотели провернуть коррупционную сделку": купить украинские документы о получении высшего образования, благодаря которым "стать офицерами роSSийской армии". Задержали их во время встречи с курьером, добавил Грицак.
Ранее против Баранова и Одинцова, равно как и против прочих украинских военных, оставшихся в Крыму после аннексии полуострова и принявших присягу в роSSийской армии, военная прокуратура Украины возбудила уголовные дела за государственную измену и дезертирство.
Максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса, по которым обвиняются Баранов и Одинцов, составляет 15 лет лишения свободы.
Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал задержание Баранова и Одинцова "незаконной провокацией, совершенной спецслужбами Украины на территории РФ в отношении роSSийских граждан".
Однако вскоре после этого президент РФ Владимир Путин фактически признал, что задержание военных произошло за пределами Крыма, назвав действия СБУ вероломством.
Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело о похищении Баранова и Одинцова и предъявил в рамках его расследования заочное обвинение двум гражданам Украины.
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