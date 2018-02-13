Крымский дезертир Баранов приговорен к 13 годам

Военный признан виновным в госизмене.

Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы бывшего военного Вооруженных сил Украины Александра Баранова по обвинению в госизмене и дезертирстве из украинской армии в Крыму.

Об этом сообщают Українські Новини.

Младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова и его сослуживца прапорщика Максима Одинцова задержали сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области и Крыма.

После того, как министерство обороны РоSSии заявило о похищении двух военных и потребовало их немедленного возвращения на территорию РФ , специальный брифинг по этому поводу провел глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, Баранов и Одинцов "хотели провернуть коррупционную сделку": купить украинские документы о получении высшего образования, благодаря которым "стать офицерами роSSийской армии". Задержали их во время встречи с курьером, добавил Грицак.

Ранее против Баранова и Одинцова, равно как и против прочих украинских военных, оставшихся в Крыму после аннексии полуострова и принявших присягу в роSSийской армии, военная прокуратура Украины возбудила уголовные дела за государственную измену и дезертирство.

Максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса, по которым обвиняются Баранов и Одинцов, составляет 15 лет лишения свободы.

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал задержание Баранова и Одинцова "незаконной провокацией, совершенной спецслужбами Украины на территории РФ в отношении роSSийских граждан".

Однако вскоре после этого президент РФ Владимир Путин фактически признал, что задержание военных произошло за пределами Крыма, назвав действия СБУ вероломством.

Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело о похищении Баранова и Одинцова и предъявил в рамках его расследования заочное обвинение двум гражданам Украины.