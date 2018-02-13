США направят в Минобороны Украины советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям
Накануне прибыл старший стратегический советник, задача которого - обеспечить координацию оборонной реформы.
Еще два советника из США прибудут в Украину в текущем году, сообщил иностранный советник Министерства обороны Украины от США Стивен Сильверштейн.
"Мы хотим направить в Украину советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям. Мы внимательно изучаем Оборонный стратегический бюллетень, чтобы увидеть, какая сфера еще не прикрыта советником... Специалист по кибербезопасности крайне необходим из-за высокой активности агрессора. Мы сейчас в процессе поиска такого советника. Это большая инвестиция в человеческий ресурс", - сказал Сильверштейн в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Он рассказал, что недавно в Украину из США прибыл старший стратегический советник, его задача - обеспечить координацию всего процесса оборонной реформы.
"Уже состоялась его встреча с генералом Петренко [заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко]", - сказал Сильверштейн.
Как писало агентство Українські Новини, по состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины работали 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Королевства Норвегии, Республики Польши, США, Венгрии и Чешской Республики.
Стивен Сильверштейн работает советником по вопросам оборонного бюджета в департаменте финансов Минобороны Украины.
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