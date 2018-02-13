США направят в Минобороны Украины советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям

Накануне прибыл старший стратегический советник, задача которого - обеспечить координацию оборонной реформы.

Еще два советника из США прибудут в Украину в текущем году, сообщил иностранный советник Министерства обороны Украины от США Стивен Сильверштейн.

"Мы хотим направить в Украину советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям. Мы внимательно изучаем Оборонный стратегический бюллетень, чтобы увидеть, какая сфера еще не прикрыта советником... Специалист по кибербезопасности крайне необходим из-за высокой активности агрессора. Мы сейчас в процессе поиска такого советника. Это большая инвестиция в человеческий ресурс", - сказал Сильверштейн в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что недавно в Украину из США прибыл старший стратегический советник, его задача - обеспечить координацию всего процесса оборонной реформы.

"Уже состоялась его встреча с генералом Петренко [заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко]", - сказал Сильверштейн.

Как писало агентство Українські Новини, по состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины работали 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Королевства Норвегии, Республики Польши , США , Венгрии и Чешской Республики.

Стивен Сильверштейн работает советником по вопросам оборонного бюджета в департаменте финансов Минобороны Украины.