Яценюк предлагает прописать введение миротворцев на Донбасс в Минских соглашениях

В нынешней редакции закон не имеет результата.

"Минские договоренности, к сожалению, не принесли результата. Это означает, что в эти договоренности должны быть добавлены: мандат миротворческой операции, кто будет платить - а это РоSSия должна платить за восстановление Донецка и Луганска, и судьба Автономной Республики Крым ", - подчеркнул лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в программе" Свобода слова "на телеканале ICTV в понедельник, 12 февраля.

Он отметил, что уже три года действует так называемый "Минск-2": "Фактически Минские договоренности - это не полноценный мирный план. Это соглашение о прекращении огня. К большому сожалению, даже один из ключевых элементов, а именно прекращение огня со стороны РоSSийской Федерации, не был выполнен ", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что продолжается дискуссия о введении миротворческого контингента на территорию Украины: "Миротворческий контингент не является решением проблем - это один из элементов, как вернуть Донецк и Луганск в Украину. Однако миротворческий контингент вообще не указан в "Минске".

Кроме того, подчеркнул он, из Минских договоренностей "умышленно был удален Крым": "Думаю, что это была также внешнеполитическая стратегия РоSSийской Федерации. Поэтому речь надо вести и о Донецке, и о Луганске, и о Крыме ".

Он подчеркнул, что выступает категорически против позиции, которая звучит внутри страны о том, что надо забыть о временно оккупированных территориях, "отрезать их": "Я категорически выступаю против даже дискуссии, что это не наши территории. Территория Донецкая, Луганская и Крыма - это украинские территории".

"Однако, когда мы вернем эти территории, и этого нет в" Минске ", - кто будет платить за восстановление Донецка и Луганска? Это десятки миллиардов долларов. Соответственно, в законе о деоккупации, четко указано, кто за это должен платить - государство-агрессор, а это РоSSийская Федерация ".

"Считаю, что это должно также стать частью новых договоренностей по мирному плану восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".