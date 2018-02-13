В Гранитном ранен гражданский из-за обстрела
64-летний мужчина получил пулю в плечо.
Мирный житель получил ранение в результате обстрела боевиками в Гранитном (Донецкая область).
"В поселке Гранитное рашистские наемники ранили гражданского. 64-летний мужчина получил пулю в левое плечо", - написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в фейсбуке.
Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Волновахской больницы, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате погиб один украинский военный, еще двое были ранены.
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