ГПУ "не знала" о депортации Саакашвили

Расследование уголовного производства будет продолжено.

ГПУ "не знала" о депортации Саакашвили
Фото: Сергей Нужненко

В Генпрокуратуре утверждают, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Михаила Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует Саакашвили, она заявила, что расследование продолжится.

На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ "определится с решением этой проблемы".

Напомним, Саакашвили вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). По этому делу политик был помещен под ночной домашний арест, но когда срок меры пресечения истек, ГПУ не подала ходатайство о ее продлении. Сперва замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что у прокуроров "не хватило рук" для этого и ходатайство будет подано, но вскоре генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что, поскольку Саакашвили исправно ходит на допросы, домашний арест больше не нужен. Истечение меры пресечения сняло формальные преграды для выдворения Саакашвили.


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