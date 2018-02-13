Один военный погиб, двое ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано 11 обстрелов.

Один военный погиб, двое ранены за сутки на Донбассе
Фото: Макс Левін

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате погиб один украинский военный, еще двое были ранены.

На Луганском направлении наиболее напряженно было в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз вел огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцевого, а у Новгородского было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении в вечернее время противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, а по украинским позициям неподалеку Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, в воскресенье боевики совершили девять прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, применяя минометы различных калибров. Ни один военнослужащий не пострадал.


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